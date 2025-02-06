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        Mardin Valisi Akkoyun, 6 Şubat depremlerinin 2. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 09:29 Güncelleme: 06.02.2025 - 09:29
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        Mardin Valisi Akkoyun, 6 Şubat depremlerinin 2. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Akkoyun, mesajında, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği depremin, milletin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini aldığını belirtti.

        Depremin ilk anından itibaren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, devletin bütün kurumlarının milletle birlikte kenetlenerek yaraların sarılması için büyük çaba gösterdiğini vurgulayan Erol, şunları kaydetti:

        "Yaşanan felaketin ardından ülke genelinde gösterilen birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, yalnızca acıyı paylaşmakla kalmayıp aynı zamanda geleceğe dönük daha sağlam, daha dayanıklı bir toplum inşa etme azmiyle dolu bir umut kaynağı olmuştur. Bu birliktelik ve dayanışma, ülkemizi daha güçlü kılacak, benzer durumlara karşı daha hazırlıklı olmamızı sağlayacaktır. Yaşanan büyük depremin ikinci yılında bölgelerde kat edilen mesafe gerçekten çok önemlidir. Bizim toplumumuz çok fedakar ve çok ferasetlidir. Birlik ve beraberlik içerisinde nasıl seferber olduğunu hepimiz gördük. Bu dayanışma, bizleri gelecek açısından umutlandırmaktadır. Acısı hiçbir zaman kapanmayacak 6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümünde vefat eden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum, geride kalan yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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