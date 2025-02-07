Mardin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Mardin'de tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Mardin'de tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Nusaybin-Kızıltepe kara yolu Kuyulu mevkisinde Osman İnci (27) idaresindeki 26 BL 259 plakalı tır, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapanan yol, yürütülen çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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