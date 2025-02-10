Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        "Dünyanın en uzun adamı" Sultan Kösen, 60 numara yeni ayakkabılarıyla dünyayı gezecek

        HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santimetrelik boyuyla "dünyanın en uzun adamı" ünvanını koruyan Sultan Kösen, Almanya'da yaptırılan özel ayakkabılarıyla dünyayı gezmeye devam etmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 12:16 Güncelleme: 10.02.2025 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Dünyanın en uzun adamı" Sultan Kösen, 60 numara yeni ayakkabılarıyla dünyayı gezecek
        ABONE OL

        HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santimetrelik boyuyla "dünyanın en uzun adamı" ünvanını koruyan Sultan Kösen, Almanya'da yaptırılan özel ayakkabılarıyla dünyayı gezmeye devam etmek istiyor.

        Derik ilçesi Dede köyünde yaşamını sürdüren, boyunun yanı sıra 27,5 santimetrelik el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Kösen, bugüne kadar yaklaşık 130 ülkeye 500'ü aşkın ziyaret gerçekleştirdi.

        Kösen'e Almanya'da bulunan bir firma tarafından her yıl ayakkabı getiriliyor. Bu yıl da bir çifti yazlık, diğeri kışlık 37,5 santimetrelik 60 numara ayakkabılarını teslim alan Kösen, dünyayı adım adım gezmeye devam etmek istiyor.

        Sultan Kösen, AA muhabirine, dünyanın en uzun insanı ve dünyanın en büyük el ve ayaklarına sahip olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

        Viyana'da 2009 yılında tanıştığı firma sahibinin daha sonra kendisine ayakkabı yaptığını duyunca çok sevindiğini anlatan Kösen, şöyle konuştu:

        "Yaklaşık 60-61 numara ayakkabı giyiyorum. Ayakkabılarım Almanya'da özel bir şekilde yapılarak her sene bana getiriliyor. Bazen ben Almanya'ya gidiyorum. Bu sene de arkadaşlarımız bana 2 çift ayakkabı getirdi. Daha önce ayakkabı bulmakta zorlanıyordum. Ayaklarım büyük olduğu için ayakkabılar dayanmıyordu. Yaklaşık 16 yıl önce Almanya'daki firmanın temsilcisi ile tanıştık. Bana 20 çiftten fazla ayakkabı yaptılar. Bir sürü ayakkabım var. Çok mutluyum. Artık ayakkabılara ihtiyacım yok."

        Ayakkabılarının çok rahat ve hafif olduğunu, koku yapmadığını kaydeden Kösen, "Ayakkabılardan çok memnunum. Bu ayakkabılarımla dünya turuna devam etmek istiyorum. Hedefim bütün ülkeleri gezip görmek. Yaklaşık 130 ülkeye gittim, geri kalan ülkelere gitmek istiyorum. Yeni ayakkabılarımla yeni yolculuk ve yeni maceralara devam." diye konuştu.

        Kösen, ayakkabılarını yapanlara ve buna vesile olanlara teşekkür etti.

        - "Sultan'ın ayakkabısından 2 veya 3 ayakkabı çıkar"

        Firma sahibi Georg Wessels de Almanya'da 280 yıldır ayakkabı ürettiklerini, 50 yıldır da dünyada en büyük ayaklara sahip insanlarına ücretsiz ayakkkabı desteğinde bulunduklarını söyledi.

        Kösen ile 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na girdikten sonra tanıştığını belirten Wessels, şöyle konuştu:

        "Sultan bir turneye çıkacaktı ama ayakkabıları yoktu. Birkaç kişiye ayakkabı yaptırmak istemiş ama olmamış. Benimle iletişime geçtiler. O günden beridir Sultan'ın ayakkabılarını yapıyoruz. İlk defa Viyana'da buluştuk. Ayakkabıları orada teslim ettim. Sultan'a şu ana kadar 20 çiftten fazla ayakkabı yaptık. Sultan'ın ayakkabıları ortopedik ve özel yapılıyor. Ayakkabıları 37,5 santim, 60 numara. Sultan'ın ayakkabısından 2 veya 3 ayakkabı çıkar."

        Wessels, kendisinin artık emekli olduğunu, bu yıl ayakkabıları yeğeninin yaptığını belirtti.

        Sultan'ı ve ailesini tanıdığı için çok mutlu olduğunu anlatan Wessels, "Dünyanın her yerinde uzun insanlar var ama Sultan benim için ayrı bir yerde. Türkiye'deki oğlum gibi." dedi.

        Wessels'in yeğeni Adrian Wessels da Kösen'e ayakkabı yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

        Bir çift ayakkabıyı yapmanın 3-4 gün sürdüğünü kaydeden Wessels, "Bundan sonra Sultan'ın ayakkabılarını ben yapıp getireceğim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        İstanbul'da ev yangınında bir kadın hayatını kaybetti!
        İstanbul'da ev yangınında bir kadın hayatını kaybetti!
        17 yaşındaki Yasemin inşaatta öldürülmüştü! Karar açıklandı!
        17 yaşındaki Yasemin inşaatta öldürülmüştü! Karar açıklandı!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        AKOM saat verdi! İstanbul için yeniden kar alarmı!
        AKOM saat verdi! İstanbul için yeniden kar alarmı!
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        119 suç kaydı vardı! Kadın kılığına girdi! Tam 50 bin dolar!
        119 suç kaydı vardı! Kadın kılığına girdi! Tam 50 bin dolar!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        Olaylı maçta neler yaşandı?
        Olaylı maçta neler yaşandı?
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı

        Benzer Haberler

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kalp krizi geçiren güvenlik korucusu topr...
        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kalp krizi geçiren güvenlik korucusu topr...
        Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Mardin'de son yolculu...
        Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Mardin'de son yolculu...
        Mardin'de asansör kabini düştü; 4 yaralı
        Mardin'de asansör kabini düştü; 4 yaralı
        Mardin'de düşen asansördeki 4 kişi yaralandı
        Mardin'de düşen asansördeki 4 kişi yaralandı
        Kızıltepe'de sağanak; yollar göle döndü
        Kızıltepe'de sağanak; yollar göle döndü
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, partisinin Mardin İl Kongresine katıld...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, partisinin Mardin İl Kongresine katıld...