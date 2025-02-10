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        Mardin Valisi Akkoyun'dan bedensel engelli depremzedeye akülü tekerlekli sandalye desteği

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, depremzede bedensel engelli Murat Acemoğlu'na akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 12:56 Güncelleme: 10.02.2025 - 13:01
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        Mardin Valisi Akkoyun'dan bedensel engelli depremzedeye akülü tekerlekli sandalye desteği
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        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, depremzede bedensel engelli Murat Acemoğlu'na akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde Hatay'da çöken binanın enkazından 7 saat süren çalışmaların ardından ağır yaralı olarak kurtarılan ve bedensel engelli olarak yaşamını sürdüren Acemoğlu, ailesiyle Mardin'e yerleşti.

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Acemoğlu'nu Vali Akkoyun hastanede ziyaret etti.

        Akkoyun, talebi üzerine Acemoğlu'na akülü tekerlekli sandalye desteği sundu.

        Acemoğlu, Vali Akkoyun'a teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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