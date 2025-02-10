Mardin Valisi Akkoyun'dan bedensel engelli depremzedeye akülü tekerlekli sandalye desteği

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Acemoğlu'nu Vali Akkoyun hastanede ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde Hatay'da çöken binanın enkazından 7 saat süren çalışmaların ardından ağır yaralı olarak kurtarılan ve bedensel engelli olarak yaşamını sürdüren Acemoğlu, ailesiyle Mardin'e yerleşti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, depremzede bedensel engelli Murat Acemoğlu'na akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

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