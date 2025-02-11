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        Mardin'de bir tırda 25,5 ton sahte toz deterjan ele geçirildi

        Mardin'in Artuklu ilçesinde bir tırda yapılan aramada 25,5 ton sahte toz deterjan ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 18:50 Güncelleme: 11.02.2025 - 18:50
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        Mardin'de bir tırda 25,5 ton sahte toz deterjan ele geçirildi
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde bir tırda yapılan aramada 25,5 ton sahte toz deterjan ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Artuklu ilçesinin Boztepe Mahallesi'nde düzenlenen operasyon kapsamında bir tırda yapılan aramada, 10'ar kilogramlık paketler halinde 25,5 ton sahte toz deterjan bulundu.

        Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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