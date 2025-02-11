Mardin'de bir tırda 25,5 ton sahte toz deterjan ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Artuklu ilçesinin Boztepe Mahallesi'nde düzenlenen operasyon kapsamında bir tırda yapılan aramada, 10'ar kilogramlık paketler halinde 25,5 ton sahte toz deterjan bulundu.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir tırda yapılan aramada 25,5 ton sahte toz deterjan ele geçirildi.

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