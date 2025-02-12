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        Mardin'de işçi servisi ve pikapın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde işçi servisi ve pikapın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 09:14 Güncelleme: 12.02.2025 - 09:19
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        Mardin'de işçi servisi ve pikapın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
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        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde işçi servisi ve pikapın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Kırsal Evciler Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen pikap ve işçileri taşıyan servis minibüsü çarpıştı.

        Kazada, araçlardaki 9 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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