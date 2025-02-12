GÜNCELLEME - Mardin'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yaralılardan Ali A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, oğlu Davut A'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Midyat-Dargeçit kara yolunun kırsal Bağlarbaşı Mahallesi'nde plakaları henüz öğrenilemeyen Şükrü U'nun (45) kullandığı otomobil ile Ali A. (61) idaresindeki traktör çarpıştı.

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