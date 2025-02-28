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        AK Parti Mardin İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

        AK Parti Mardin İl Başkanlığı tarafından Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 28. yılı dolayısıyla açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 16:07 Güncelleme: 28.02.2025 - 16:23
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        AK Parti Mardin İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması
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        AK Parti Mardin İl Başkanlığı tarafından Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 28. yılı dolayısıyla açıklama yapıldı.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, basın açıklamasını İl Başkanlığı önünde AK Parti Mardin İl Başkan Yardımcısı ve İl İnsan Hakları Başkanı Abdulsamet Çelebi okudu.

        28 Şubat sürecinin yalnızca bir askeri müdahale değil, millet iradesine yönelik açık bir darbe olduğunu vurgulayan Çelebi, 28 Şubat sürecinin bir darbe olduğunu belirtti.

        Çelebi, "Gençlerin hayatları karartılmıştır. İnsanların gelecekleri ellerinden alınmıştır. Darbeci zihniyet, bu ülkenin vatandaşlarına yönelik gözü dönmüş bir nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalışmıştır. Ancak, aziz milletimize '1000 yıl sürecek' projeler dayatanlar en net cevabı yine milletin kendisinden sandıkta aldılar." diye konuştu

        Açıklamaya, İl Siyasi Hukuki İşler Başkanı Hikmet Bülent Gözü, İl Kadın Kolları Başkanı Esra Ayanoğlu Özdaş, İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Çiçek Çelik Aydın, İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Hayrünnisa Demir de katıldı.

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