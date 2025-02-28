Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akkoyun'dan ramazan ayı mesajı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akkoyun, mesajında, 11 ayın sultanı mübarek ramazan ayına ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazan ayının, kalplerin yumuşadığı, merhametin çoğaldığı, kardeşliğin ve dayanışmanın pekiştiği mübarek bir ay olduğunu belirten Akkoyun, "Ramazan, kırgınlıkların sona erdiği, küskünlüklerin yerini barışın, kardeşliğin ve hoşgörünün aldığı önemli bir fırsat zamandır." ifadelerini kullandı.

Tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik eden Akkoyun, bu mübarek ayın sağlık, huzur, bereket ve barış getirmesini diledi.