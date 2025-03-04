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        Mardin Valisi Akkoyun Kızıltepe İtfaiye Grup Amirliğini ziyaret etti

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İtfaiye Daire Başkanlığı Kızıltepe İtfaiye Grup Amirliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 12:00 Güncelleme: 04.03.2025 - 12:00
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        Mardin Valisi Akkoyun Kızıltepe İtfaiye Grup Amirliğini ziyaret etti
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        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İtfaiye Daire Başkanlığı Kızıltepe İtfaiye Grup Amirliğini ziyaret etti.

        Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Vali Akkoyun, Kızıltepe ilçesine yaptığı ziyaretler kapsamında Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin ve Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül ile İtfaiye Daire Başkanlığı Kızıltepe İtfaiye Grup Amirliğine ziyarette bulundu.

        Ziyarette, itfaiye görevlileriyle bir araya gelen Akkoyun, çalışmalarla ile ilgili İtfaiye Daire Başkanı Hamdullah Bozkurt'tan bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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