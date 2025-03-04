Mardin Valisi Akkoyun Kızıltepe İtfaiye Grup Amirliğini ziyaret etti
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İtfaiye Daire Başkanlığı Kızıltepe İtfaiye Grup Amirliğini ziyaret etti.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İtfaiye Daire Başkanlığı Kızıltepe İtfaiye Grup Amirliğini ziyaret etti.
Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Vali Akkoyun, Kızıltepe ilçesine yaptığı ziyaretler kapsamında Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin ve Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül ile İtfaiye Daire Başkanlığı Kızıltepe İtfaiye Grup Amirliğine ziyarette bulundu.
Ziyarette, itfaiye görevlileriyle bir araya gelen Akkoyun, çalışmalarla ile ilgili İtfaiye Daire Başkanı Hamdullah Bozkurt'tan bilgi aldı.
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