Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Mardin'in Midyat ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Mardin’in Midyat ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Mardin-Batman kara yolu Üçyol mevkisinde, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsmail D. ve Fatma A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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