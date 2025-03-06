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        Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

        Mardin'in Midyat ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 04:57 Güncelleme: 06.03.2025 - 04:57
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        Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
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        Mardin’in Midyat ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Mardin-Batman kara yolu Üçyol mevkisinde, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsmail D. ve Fatma A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenazeler, Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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