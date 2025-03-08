Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de yetim ve aileleri İHH'nın "kardeşlik iftarı"nda bir araya geldi

        Mardin İHH İnsani Yardım Derneği, yetim ve ailelerine yönelik yönelik iftar programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 10:48 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de yetim ve aileleri İHH'nın "kardeşlik iftarı"nda bir araya geldi
        ABONE OL

        Mardin İHH İnsani Yardım Derneği, yetim ve ailelerine yönelik yönelik iftar programı düzenledi.

        Mardin Öğretmenevinde düzenlenen "kardeşlik iftarı" programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Mardin İHH Şube Başkanı Hamdullah Aşar, toplumdaki birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla bu programı düzenlediklerini söyledi.

        Burada ramazanın bereketini paylaştıklarını ifade eden Aşar, "Yetim çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm, bizim için en büyük mutluluk kaynağı oldu. Onlara küçük de olsa hediyeler vererek ramazan sevincini birlikte yaşadık."dedi.

        Program, çocuklara hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.

        Programa, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, kurum müdürleri, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yetim ve aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölümle biten buluşma... Kamalı vahşet!
        Ölümle biten buluşma... Kamalı vahşet!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!
        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!
        "Kahramanımız kadınımız"
        "Kahramanımız kadınımız"
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        Kadınlar için çalışma rehberi
        Kadınlar için çalışma rehberi
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Nerede o eski Oscar'lar!
        Nerede o eski Oscar'lar!
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Mardin'de cipin çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerası...
        Mardin'de cipin çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerası...
        Mardin'de cipin çarptığı sosyal medya fenomeni, son yolculuğuna uğurlandı (...
        Mardin'de cipin çarptığı sosyal medya fenomeni, son yolculuğuna uğurlandı (...
        İzinsiz kanalizasyon kazısında toprak kaydı; 1 ölü
        İzinsiz kanalizasyon kazısında toprak kaydı; 1 ölü
        Mardin'de altyapı çalışmasında toprak altında kalan tesisatçı öldü
        Mardin'de altyapı çalışmasında toprak altında kalan tesisatçı öldü
        Mobil mamografi aracı erken tanı için kırsaldaki kadınların hizmetinde
        Mobil mamografi aracı erken tanı için kırsaldaki kadınların hizmetinde
        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin öğrencilerle iftarda bir araya geldi
        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin öğrencilerle iftarda bir araya geldi