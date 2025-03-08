Mardin'de yetim ve aileleri İHH'nın "kardeşlik iftarı"nda bir araya geldi

Mardin İHH İnsani Yardım Derneği, yetim ve ailelerine yönelik yönelik iftar programı düzenledi.

Mardin Öğretmenevinde düzenlenen "kardeşlik iftarı" programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Mardin İHH Şube Başkanı Hamdullah Aşar, toplumdaki birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla bu programı düzenlediklerini söyledi.

Burada ramazanın bereketini paylaştıklarını ifade eden Aşar, "Yetim çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm, bizim için en büyük mutluluk kaynağı oldu. Onlara küçük de olsa hediyeler vererek ramazan sevincini birlikte yaşadık."dedi.

Program, çocuklara hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, kurum müdürleri, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yetim ve aileleri katıldı.