Mardin'de içme suyu çalışmaları nedeniyle bazı noktalar trafiğe kapatılacak

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, yürütülen "Mardin İçme Suyu Projesi" kapsamında ana hat döşeme çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerin tek yönlü trafiğe kapatılacağını duyurdu.

MARSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Artuklu ilçesinin içme suyu sorununu çözmek amacıyla yapımı sürmekte olan proje doğrultusunda şehir merkezinde ve şehir dışında ana su hattı, şebeke hatları ve evsel abone bağlantı çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda çalışmalar eş zamanlı olarak farklı lokasyonlarda sürüyor. Projenin aşamalarından biri olan yatay geçiş ana hat döşeme çalışmaları nedeniyle 14 Mart'ta Dicle Elektrik Hizmet Binası ve eski alışveriş merkezi binasının önündeki yol saat 19.00 itibarıyla geçici süreyle kademeli olarak tek yönlü trafiğe kapatılacak.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kullanılması önerilen alternatif güzergahlar şöyle belirtildi:

"Diyarbakır istikametinden gelen tonajlı araçlar, Vefa Evleri Kavşağından Nur Mahallesi ve İstasyon Mahallesini birbirine bağlayan Türkmen Vadisi alternatif çevre yoluna yönlendirilecek. Binek araçlar ise 2103 Sokak ve Mehmet Nur Dağ Caddesi'ni kullanarak, Dicle Elektrik arkasından Dolunay Caddesi'ne yönlendirilecek. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönüne gidecek araçlar ise eski Alışveriş Merkezi bölgesinden geçen 4. Sokak ve 42. Sokak üzerinden yönlendirilecek. Çalışma süresince alternatif yollar üzerinde çift yönlü park yasağı uygulanacak. Sürücülerin trafik yasağı boyunca yönlendirme levha ve işaretlerini dikkatle takip etmeleri önem taşımaktadır."