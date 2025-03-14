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        "Mardin Ramazan Sokağı" kapılarını yarın ziyaretçilerine açıyor

        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince organize edilen "Mardin Ramazan Sokağı" yarın kapılarını yarın ziyaretçilerine açacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 15:26 Güncelleme: 14.03.2025 - 15:26
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        "Mardin Ramazan Sokağı" kapılarını yarın ziyaretçilerine açıyor
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        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince organize edilen "Mardin Ramazan Sokağı" yarın kapılarını yarın ziyaretçilerine açacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Mardin Ramazan Sokağı"nda ramazan ayının manevi atmosferini ve coşkusunu pekiştirmek amacıyla çocuk etkinlikleri ve kültürel gösteriler yapılacak, ikramlar sunulacak.

        Mardin Valiliği Fuar Alanı'nda yarın ziyarete açılacak olan sokakta 7 bölgeden onlarca farklı lezzetin sunulacağı stantlar açılacak, yarışmalar yapılacak, meddah, Karagöz Hacivat, Nasreddin Hoca, sihirbaz, sosis balon gösterileri yapılacak, animasyon, maskotlar, ateş gösterisi, gölge tiyatrosu, kukla gösterisi ve tahta bacak gibi 7'den 70'e her kesime hitap edecek etkinlikler gerçekleştirilecek.

        Etkinlikler, 15 Mart Cumartesi saat 12.00'de lezzet stantlarıyla başlayacak, 23 Mart Pazar gününe kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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