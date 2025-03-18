MAÜ, turizm konusundaki çalışmalarda birinci sırada

Mardin Artuklu Üniversitesinin (MAÜ), Türkiye'de turizm konusundaki çalışmalarda birinci, dünya genelinde 39. sırada yer aldığı bildirildi.

MAÜ'den yapılan açıklamada, dünya çapında 30 milyondan fazla akademik, endüstriyel ve devlet araştırmacısının profillerini ve 120 binden fazla kurumun analizlerini sunan ABD merkezli ScholarGPS kuruluşunun son raporuna göre, üniversitenin turizm alanındaki başarılarını zirveye taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Türkiye'deki yedi pilot turizm fakültesinden biri olarak seçilmesi ve Türkiye'de Turizm Fakültesi bulunduran üniversiteler arasında tüm bölümleri akredite olmuş sayılı üniversiteler arasında yer alarak bölgenin turizm öncüsü olmayı başaran üniversitenin turizm alanındaki liderliğini tescillediği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, tüm akademik değerlendirme raporları sunan çalışmalarda üniversitelerinin hızlı bir yükseliş grafiği çizdiğini belirtti.

Üniversitelerinin, belirli akademik alanlarda dünya sıralamalarında üst basamaklara tırmanarak uluslararası bilim dünyasında güçlü bir konumda olduğunu anımsatan Özcoşar, şunları kaydetti:

"Akademide önemli başarılar elde ettiğimiz alanlardan biri de turizmdir. Turizm alanındaki akademik üretkenliğimiz ile küresel ölçekte gösterdiğimiz başarı, bizim için önemli bir kilometre taşıdır. Üniversite olarak Mardin'in değerlerini akademik başarılarımızla destekliyoruz. Üniversite olarak yerel kültürümüzü ve potansiyelimizi küresel bir düzleme taşımak için verdiğimiz emekler bugün MAÜ'nün dünyada ve ülkemizde önemli başarı sıralamalarında yer almasıyla kendini göstermektedir."

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Toprak da ScholarGPS'in yapay zeka, makine öğrenimi ve veri madenciliği gibi ileri teknolojileri kullanarak bilim insanlarını, kurumları ve araştırma çıktılarını analiz ederek sıralayan bir kurum olduğunu ifade etti.

Turizm alanındaki başarılı çalışmalarının dünyada önemli bir başarı sıralaması yakalamasının kıymetli olduğunun altını çizen Toprak, Turizm Fakültesinin, gastronomiden kültür turizmine, seyahat yönetiminden rehberlik hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede akademik üretime katkı sunduğunu ve bu birikimi sektöre aktararak turizm alanında öncü rolünü sürdürmeye devam edeceğini belirtti.