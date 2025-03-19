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        Mardin Savur'un Dereiçi Mahallesi'nde atık su altyapı çalışmaları tamamlandı

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, Savur ilçesinin Dereiçi Mahallesi'nde 2 bin 800 metre uzunluğunda atık su hattı döşendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 13:50 Güncelleme: 19.03.2025 - 13:52
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        Mardin Savur'un Dereiçi Mahallesi'nde atık su altyapı çalışmaları tamamlandı
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, Savur ilçesinin Dereiçi Mahallesi'nde 2 bin 800 metre uzunluğunda atık su hattı döşendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehir genelinde ilçe merkezleri ve kırsal mahallelerin içme suyu ile atık su hizmetlerini daha güçlü hale getirmek için bir yandan yeni yatırımlar yapılırken diğer yandan da ekonomik ömrünü tamamlamış ve deforme olmuş altyapı yenilenerek hizmet kalitesinin artırılmasının amaçlandığı bildirildi.

        Bu kapsamda, altyapısı bulunmayan Dereiçi Mahallesi’nde başlatılan atık su hattı imalat çalışmalarının tamamlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Turizme kazandırılması amacıyla tarihi yapıların restorasyonunun yapıldığı, çevre düzenleme çalışmalarının gerçekleştirildiği Dereiçi Mahallesi'nde, 2 bin 200 metre uzunluğunda ve 200 milimetre çapında ana kanalizasyon hattı ile 600 metre uzunluğunda ve 150 milimetre çapında bağlantı hattı döşendi."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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