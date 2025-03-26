Mardin'de "Zeytin Dal Kanseri Hastalığı ve Mücadele Yöntemleri" konulu seminer düzenlendi

Mardin'in Derik ilçesinde "Zeytin Dal Kanseri Hastalığı ve Mücadele Yöntemleri" konulu seminer düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Derik Kaymakamlığı ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı iş birliğiyle ilçedeki zeytin bahçelerinde yoğun şekilde yayılan zeytin dal kanseri hastalığını önlemek ve yüksek ekonomik değere sahip zeytin ağaçlarını korumak amacıyla seminer gerçekleştirildi.

Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen seminerde, İzmir'deki Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden konuyla ilgili çalışmalar yürütmek ve yerinde incelemelerde bulunmak üzere gelen alanında uzman ziraat mühendislerince ilçedeki üreticilere bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İlçe Müdürü Nevaf Kalkan, Derik Kaymakamlığı ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığının destekleriyle zeytin ağaçlarının hastalıktan korunması için zeytin üreticilerine bedelsiz ilaç desteği sunulacağını belirtti