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        Mardin'de altyapı çalışmaları devam ediyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, merkez Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde uzun yıllardır açıktan akan atık suların bertaraf edilmesi amacıyla atık su hattı döşeme çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 10:43 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:45
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        Mardin'de altyapı çalışmaları devam ediyor
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, merkez Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde uzun yıllardır açıktan akan atık suların bertaraf edilmesi amacıyla atık su hattı döşeme çalışmalarına başlandı.

        Büyükşehir Belediyesinde yapılan açıklamaya göre, Mardin genelinde içme suyu ve atık su altyapısını güçlendirmek, altyapı sorunlarını çözmek ve halkın yaşam kalitesini artırmak amacıyla yatırımlarına devam ediyor.

        Bu kapsamda, Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde yerleşim alanlarının uzun yıllardır dere boyunca açıktan akan ve çevre ile halk sağlığını tehdit eden atık suların bertaraf edilmesi amacıyla çalışmalar başlatıldı.

        Yürütülen çalışmalar kapsamında, muhtelif çaplarda toplam 3 bin metre uzunluğunda atık su hattı döşenecek. Bu sayede, atık suların dereye akmasının önüne geçilerek yerleşim alanlarından uzaklaştırılması sağlanacak.

        Çalışmalar tamamlandığında, çevre ve halk sağlığını tehdit eden atık su sorunu çözülmüş olacak. Bağ ve bahçeler korunarak bölge, daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir hale gelecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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