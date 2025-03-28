Mardin'de altyapı çalışmaları devam ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, merkez Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde uzun yıllardır açıktan akan atık suların bertaraf edilmesi amacıyla atık su hattı döşeme çalışmalarına başlandı.

Büyükşehir Belediyesinde yapılan açıklamaya göre, Mardin genelinde içme suyu ve atık su altyapısını güçlendirmek, altyapı sorunlarını çözmek ve halkın yaşam kalitesini artırmak amacıyla yatırımlarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde yerleşim alanlarının uzun yıllardır dere boyunca açıktan akan ve çevre ile halk sağlığını tehdit eden atık suların bertaraf edilmesi amacıyla çalışmalar başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, muhtelif çaplarda toplam 3 bin metre uzunluğunda atık su hattı döşenecek. Bu sayede, atık suların dereye akmasının önüne geçilerek yerleşim alanlarından uzaklaştırılması sağlanacak.