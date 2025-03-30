AK Parti Mardin Milletvekilleri Kılıç ve Adak'tan Ramazan Bayramı mesajı

AK Parti Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak'tan Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan ramazanın ardından, birlik ve beraberliği pekiştiren Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Sevinçlerin paylaşıldığı, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği, gönüllerin bir olduğu bu özel günlerin tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileyen Kılıç, "Bu önemli ve anlamlı günlerin Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyadaki tüm mazlum milletlere huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm dünya Müslümanlarına barış, huzur ve kardeşlik getirmesini dilerim." ifadelerini kullandı

Milletvekili Adak ise mesajında, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan mübarek ramazan ayını geride bırakırken, birlik ve beraberliği pekiştiren Ramazan Bayramı'na erişmenin huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, bir arada olmanın huzurunun hissedildiği, birlik ve beraberliğin pekiştirildiği müstesna zamanlar olduğunu ifade eden Adak, mesajında şunları kaydetti: