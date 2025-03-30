Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        AK Parti Mardin Milletvekilleri Kılıç ve Adak'tan Ramazan Bayramı mesajı

        AK Parti Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak'tan Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 18:38 Güncelleme: 30.03.2025 - 18:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Mardin Milletvekilleri Kılıç ve Adak'tan Ramazan Bayramı mesajı
        ABONE OL

        AK Parti Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak'tan Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kılıç, mesajında, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan ramazanın ardından, birlik ve beraberliği pekiştiren Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Sevinçlerin paylaşıldığı, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği, gönüllerin bir olduğu bu özel günlerin tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileyen Kılıç, "Bu önemli ve anlamlı günlerin Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyadaki tüm mazlum milletlere huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm dünya Müslümanlarına barış, huzur ve kardeşlik getirmesini dilerim." ifadelerini kullandı

        Milletvekili Adak ise mesajında, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan mübarek ramazan ayını geride bırakırken, birlik ve beraberliği pekiştiren Ramazan Bayramı'na erişmenin huzurunu yaşadıklarını belirtti.

        Bayramların, bir arada olmanın huzurunun hissedildiği, birlik ve beraberliğin pekiştirildiği müstesna zamanlar olduğunu ifade eden Adak, mesajında şunları kaydetti:

        "Bayramın; ailelerimize sağlık, gönüllerimize huzur, milletimize birlik ve beraberlik getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Başta kıymetli hemşehrilerim olmak üzere, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da şaşırtan bayram trafiği!
        İstanbul'da şaşırtan bayram trafiği!
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        'Bay Shogun' hayatını kaybetti
        'Bay Shogun' hayatını kaybetti
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        766 kazada 5 can kaybı!
        766 kazada 5 can kaybı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"

        Benzer Haberler

        Mardin Midyat'ta farklı dine mensup vatandaşlar bayramlaşma programında bul...
        Mardin Midyat'ta farklı dine mensup vatandaşlar bayramlaşma programında bul...
        Mardin'de refüjdeki direğe çarpan hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi ya...
        Mardin'de refüjdeki direğe çarpan hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi ya...
        Mardin'de farklı dine mensup vatandaşlar bayramlaşma programında buluştu
        Mardin'de farklı dine mensup vatandaşlar bayramlaşma programında buluştu
        Taciz şüphelisi minibüs şoförü hakkında iddianame hazırlandı
        Taciz şüphelisi minibüs şoförü hakkında iddianame hazırlandı
        Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den Ramazan Bayramı mesajı
        Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den Ramazan Bayramı mesajı
        Mardin Valisi Akkoyun'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Mardin Valisi Akkoyun'dan Ramazan Bayramı mesajı