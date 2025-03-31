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        Türk Kızılay Mardin Şubesi ramazan ayı çalışmalarını açıkladı

        Türk Kızılay Mardin Şubesi ramazan ayında yapılan çalışmaları açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 10:05 Güncelleme: 31.03.2025 - 10:05
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        Türk Kızılay Mardin Şubesi ramazan ayı çalışmalarını açıkladı
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        Türk Kızılay Mardin Şubesi ramazan ayında yapılan çalışmaları açıkladı.

        Türk Kızılay Mardin Şubesi'nden yapılan açıklamada, il genelinde farklı alanlarda yapılan yardımlarla 6 bin 802 ihtiyaç sahibi aileye ulaşıldığı bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Mardin Şube Başkanı Mehmet Derviş, ramazan ayının yardımlaşma ve paylaşma ayı olduğunu belirtti.

        Ramazan ayında bağışçıların desteğiyle binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaştıklarını kaydeden Derviş, hem yerel hem de uluslararası bağlamda önemli yardımlar gerçekleştirdiklerini vurguladı.

        Derviş, şunları kaydetti:

        "Bu yardımlar, sadece maddi destek değil, aynı zamanda umut ve dayanışma mesajı taşıyor. Ramazan boyunca toplam 574 gıda paketi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Bu paketler, temel gıda maddelerini içererek ailelerin sofralarına bereket kattık. Kızılay Genel Merkez tarafından sağlanan 6 milyon 333 bin liralık sanal bütçe ile 2 bin 111 aileye hane başı 3 bin lira yardım yapıldı. Bu yardımlarla, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına büyük katkı sağladık. 800 gramlık 2 bin 592 paket konserve kavurma, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Bu yardımlar, özellikle ramazan sofralarında protein ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli bir destek olduk. Ramazan ayında bin 325 haneye toplam 23 bin 798 parça giyim yardımı yaptık. Bu yardımlar, özellikle çocuklar ve gençler için bayram sevincini artırdı. Bayram öncesi alışveriş kartı dağıtımı yaparak bin lira değerinde 200 kartı, ihtiyaç sahibi ailelere teslim ettik. Bu kartlarla, ailelerin kendi ihtiyaçlarına göre alışveriş yapmalarına olanak sağladık."

        Bağışların önemine vurgu yapan Derviş, "Filistin için 237 bin 500 lira bağış toplandı. Bu bağışlar, Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere değerlendirildi. Ayrıca şartlı zekat bağışı olarak da 226 bin 525 lira bağış alınarak bağışçıların belirttiği şartlara uygun şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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