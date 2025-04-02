Mardin'de hortum hasara yol açtı

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, depo, 7 ahır ve 3 araç hasar gördü. Hortum nedeniyle ağaç devrilirken bazı elektrik direkleri hasar gördü.

Mardin'in Derik ilçesinde oluşan hortum hasara neden oldu.

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