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        Mardin'de hortum hasara yol açtı

        Mardin'in Derik ilçesinde oluşan hortum hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 21:45 Güncelleme: 02.04.2025 - 21:45
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        Mardin'de hortum hasara yol açtı
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        Mardin'in Derik ilçesinde oluşan hortum hasara neden oldu.

        Kırsal Bayır ve Kayacık Mahallelerinde akşam saatlerinde hortum oluştu.

        Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, depo, 7 ahır ve 3 araç hasar gördü. Hortum nedeniyle ağaç devrilirken bazı elektrik direkleri hasar gördü.

        İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Öte yandan metrelerce yükseklikte oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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