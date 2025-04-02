Mardin'de hortum hasara yol açtı
Mardin'in Derik ilçesinde oluşan hortum hasara neden oldu.
Mardin'in Derik ilçesinde oluşan hortum hasara neden oldu.
Kırsal Bayır ve Kayacık Mahallelerinde akşam saatlerinde hortum oluştu.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, depo, 7 ahır ve 3 araç hasar gördü. Hortum nedeniyle ağaç devrilirken bazı elektrik direkleri hasar gördü.
İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.
Öte yandan metrelerce yükseklikte oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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