Mardin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Doğançay Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlarda bulunan H.B. (23), H.B. (52), N.S.A. (11) ve F.İ. (35) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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