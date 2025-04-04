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        Mardin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 13:59 Güncelleme: 04.04.2025 - 13:59
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        Mardin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Doğançay Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçlarda bulunan H.B. (23), H.B. (52), N.S.A. (11) ve F.İ. (35) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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