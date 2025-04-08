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        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç'tan esnaf ziyareti

        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, esnafa ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 15:10 Güncelleme: 08.04.2025 - 15:14
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        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç'tan esnaf ziyareti
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        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, esnafa ziyarette bulundu.

        AK Parti Mardin İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kılıç, Birinci Cadde esnafını ziyaret ederek, onlarla sohbet etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıç, esnafla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

        Kılıç, esnafla 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin kente katkısını konuştuklarını belirterek, "Turizm sektörünün çok canlı olduğunu, yerli ve yabancı binlerce ziyaretçinin gelişinin büyük umut vadettiğini kendilerinden dinledik. Bizler de inşallah şehrimizin ekonomik potansiyelini daha da artırmak ve ticaretin daha verimli olması için çeşitli çalışmaların hayata geçirileceğini ilettik. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da esnafımızın, insanımızın yanında hareket edecek, çalışmalarımızı bu yönde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı

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