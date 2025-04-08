Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden toplu taşıma hizmetine ilişkin açıklama

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nce, bazı sosyal medya hesaplarında çıkan Midyat-Dargeçit toplu taşıma hizmetinin iptal edildiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, toplu taşıma hizmetinde herhangi bir iptal durumunun söz konusu olmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ait Midyat-Dargeçit arası toplu taşıma hizmeti yapan toplu taşıma araçları düzenli olarak hizmete devam etmektedir. Bugün bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan haberler gerçek dışı olup, seferlerimizde herhangi bir iptal söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.