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        Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden toplu taşıma hizmetine ilişkin açıklama

        Mardin Büyükşehir Belediyesi'nce, bazı sosyal medya hesaplarında çıkan Midyat-Dargeçit toplu taşıma hizmetinin iptal edildiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 19:38 Güncelleme: 08.04.2025 - 19:38
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden toplu taşıma hizmetine ilişkin açıklama
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi'nce, bazı sosyal medya hesaplarında çıkan Midyat-Dargeçit toplu taşıma hizmetinin iptal edildiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, toplu taşıma hizmetinde herhangi bir iptal durumunun söz konusu olmadığı bildirildi.

        Açıklamada, "Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ait Midyat-Dargeçit arası toplu taşıma hizmeti yapan toplu taşıma araçları düzenli olarak hizmete devam etmektedir. Bugün bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan haberler gerçek dışı olup, seferlerimizde herhangi bir iptal söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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