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        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 56 bin 936 yolcuya hizmet verdi

        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 56 bin 936 yolcuya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 13:03 Güncelleme: 15.04.2025 - 13:03
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        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 56 bin 936 yolcuya hizmet verdi
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        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 56 bin 936 yolcuya hizmet verdi.

        Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanında mart ayında iç hat yolcu trafiği 56 bin 936 oldu.

        Geçen ay, havalimanına iniş kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 414'e ulaştı.

        Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise mart ayında toplam 481 ton oldu.

        Bu yılın ilk 3 aylık dönemde ise Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanında yolcu trafiği 179 bin 494, uçak trafiği 1170, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 1677 ton olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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