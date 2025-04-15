Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Kızıltepe Spor Lisesi Beyzbol Takımı, okul sporlarında Türkiye şampiyonu oldu

        Kızıltepe Spor Lisesi Beyzbol Takımının, Ankara'da düzenlenen Okul Sporları Beyzbol Gençler Müsabakasında Türkiye birincisi olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 16:03 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızıltepe Spor Lisesi Beyzbol Takımı, okul sporlarında Türkiye şampiyonu oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kızıltepe Spor Lisesi Beyzbol Takımının, Ankara'da düzenlenen Okul Sporları Beyzbol Gençler Müsabakasında Türkiye birincisi olduğu belirtildi.

        Okuldan yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 8-12 Nisan'da gerçekleştirilen Okul Sporları Beyzbol Gençler Müsabakasına katılan Kızıltepe Spor Lisesi Beyzbol Takımının, rakiplerini eleyerek finale kalmayı başardığı ifade edildi.

        Açıklamada, 21 takımın katıldığı müsabakalarda çeyrek finalde Ordu Şehit İbrahim Kılıç Lisesini, yarı finalde ise Ordu Korgan Anadolu Lisesini yenmeyi başaran Kızıltepe Spor Lisesi Beyzbol Takımının finalde karşılaştığı Nizip Spor Lisesini de yenerek Türkiye birincisi olduğu kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızıltepe Spor Lisesi Müdürü Mesut Kılıç, başarılarından dolayı öğrencileri ve antrenörleri tebrik etti.

        Kılıç, "Bu başarı öğrencilerimizin azmi, antrenörümüzün özverili çalışmaları ve takımımızın birlik ruhu sayesinde elde edilmiştir. Mardin'i en iyi şekilde temsil ettikleri için hepsine teşekkür ediyorum. Bu başarı sadece okulumuzun değil, tüm Mardin'indir." ifadelerini kullandı.

        Antrenör Metin Demir ise öğrencileriyle uzun süredir bu turnuvaya hazırlandıklarını aktararak, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimiz hem fiziksel hem de mental olarak çok iyi bir hazırlık süreci geçirdi. Bu şampiyonluk, onların emeğinin ve disiplinli çalışmalarının bir sonucudur. Desteklerini esirgemeyen okul yönetimine ve velilerimize de teşekkür ediyorum."

        - Şampiyon takımdan Kaymakam Şahin'e ziyaret

        Turnuvanın ardından Mardin'e dönen sporcular Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin'i makamında ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Hükümet Konağında gerçekleşen ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş, Kızıltepe Spor Lisesi Müdürü Mesut Kılıç, antrenör Metin Demir ve sporcular yer aldı.

        Kaymakam Şahin, sporcuları tüm gençlere örnek teşkil edecek başarılarından dolayı tebrik ettiğini ifade ederek, onlara eğitim ve spor hayatlarında başarılar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lego'nun üst düzey yöneticisi kayak kazasında öldü
        Lego'nun üst düzey yöneticisi kayak kazasında öldü
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”

        Benzer Haberler

        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 56 bin 936 yolcuya hizmet...
        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 56 bin 936 yolcuya hizmet...
        Kızıltepe Spor Lisesi Beyzbol Takımı, okul sporlarında Türkiye Şampiyonu ol...
        Kızıltepe Spor Lisesi Beyzbol Takımı, okul sporlarında Türkiye Şampiyonu ol...
        Nusaybin'de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
        Nusaybin'de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
        Mardin'de istinat duvarından düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Mardin'de istinat duvarından düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        İstinat duvarından düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        İstinat duvarından düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Aksu, partisinin Mardin İl...
        AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Aksu, partisinin Mardin İl...