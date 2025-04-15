Kızıltepe Spor Lisesi Beyzbol Takımı, okul sporlarında Türkiye şampiyonu oldu
Kızıltepe Spor Lisesi Beyzbol Takımının, Ankara'da düzenlenen Okul Sporları Beyzbol Gençler Müsabakasında Türkiye birincisi olduğu belirtildi.
Kızıltepe Spor Lisesi Beyzbol Takımının, Ankara'da düzenlenen Okul Sporları Beyzbol Gençler Müsabakasında Türkiye birincisi olduğu belirtildi.
Okuldan yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 8-12 Nisan'da gerçekleştirilen Okul Sporları Beyzbol Gençler Müsabakasına katılan Kızıltepe Spor Lisesi Beyzbol Takımının, rakiplerini eleyerek finale kalmayı başardığı ifade edildi.
Açıklamada, 21 takımın katıldığı müsabakalarda çeyrek finalde Ordu Şehit İbrahim Kılıç Lisesini, yarı finalde ise Ordu Korgan Anadolu Lisesini yenmeyi başaran Kızıltepe Spor Lisesi Beyzbol Takımının finalde karşılaştığı Nizip Spor Lisesini de yenerek Türkiye birincisi olduğu kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızıltepe Spor Lisesi Müdürü Mesut Kılıç, başarılarından dolayı öğrencileri ve antrenörleri tebrik etti.
Kılıç, "Bu başarı öğrencilerimizin azmi, antrenörümüzün özverili çalışmaları ve takımımızın birlik ruhu sayesinde elde edilmiştir. Mardin'i en iyi şekilde temsil ettikleri için hepsine teşekkür ediyorum. Bu başarı sadece okulumuzun değil, tüm Mardin'indir." ifadelerini kullandı.
Antrenör Metin Demir ise öğrencileriyle uzun süredir bu turnuvaya hazırlandıklarını aktararak, şunları kaydetti:
"Öğrencilerimiz hem fiziksel hem de mental olarak çok iyi bir hazırlık süreci geçirdi. Bu şampiyonluk, onların emeğinin ve disiplinli çalışmalarının bir sonucudur. Desteklerini esirgemeyen okul yönetimine ve velilerimize de teşekkür ediyorum."
- Şampiyon takımdan Kaymakam Şahin'e ziyaret
Turnuvanın ardından Mardin'e dönen sporcular Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin'i makamında ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Hükümet Konağında gerçekleşen ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş, Kızıltepe Spor Lisesi Müdürü Mesut Kılıç, antrenör Metin Demir ve sporcular yer aldı.
Kaymakam Şahin, sporcuları tüm gençlere örnek teşkil edecek başarılarından dolayı tebrik ettiğini ifade ederek, onlara eğitim ve spor hayatlarında başarılar diledi.
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