Kızıltepe Spor Lisesi Beyzbol Takımı, okul sporlarında Türkiye şampiyonu oldu

Kızıltepe Spor Lisesi Beyzbol Takımının, Ankara'da düzenlenen Okul Sporları Beyzbol Gençler Müsabakasında Türkiye birincisi olduğu belirtildi.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 8-12 Nisan'da gerçekleştirilen Okul Sporları Beyzbol Gençler Müsabakasına katılan Kızıltepe Spor Lisesi Beyzbol Takımının, rakiplerini eleyerek finale kalmayı başardığı ifade edildi.

Açıklamada, 21 takımın katıldığı müsabakalarda çeyrek finalde Ordu Şehit İbrahim Kılıç Lisesini, yarı finalde ise Ordu Korgan Anadolu Lisesini yenmeyi başaran Kızıltepe Spor Lisesi Beyzbol Takımının finalde karşılaştığı Nizip Spor Lisesini de yenerek Türkiye birincisi olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızıltepe Spor Lisesi Müdürü Mesut Kılıç, başarılarından dolayı öğrencileri ve antrenörleri tebrik etti.

Kılıç, "Bu başarı öğrencilerimizin azmi, antrenörümüzün özverili çalışmaları ve takımımızın birlik ruhu sayesinde elde edilmiştir. Mardin'i en iyi şekilde temsil ettikleri için hepsine teşekkür ediyorum. Bu başarı sadece okulumuzun değil, tüm Mardin'indir." ifadelerini kullandı.