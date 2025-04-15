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        Mardin'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 16:21 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:32
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        Mardin'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
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        Mardin'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Dargeçit-Midyat kara yolunun Kumdere mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 77 ACL 465 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada, araçta bulunan Büşra A. (18), Gülbahar A. (17), Rıdvan D. (20) ve Selman K. (23) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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