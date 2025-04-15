Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Duyan, yatırım ve ihracat çalışmalarını değerlendirdi:
Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan, "Genişleme alanımız kalmadı. Yatırım için talepler var. Bu bölge insanı kendi bölgesine yatırım yapmaya devam ediyor ve devam edecektir. 1. OSB'nin yatırım alanı doldu. 2. OSB'nin genişleme alanı için yer talep ettik." dedi.
Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan, "Genişleme alanımız kalmadı. Yatırım için talepler var. Bu bölge insanı kendi bölgesine yatırım yapmaya devam ediyor ve devam edecektir. 1. OSB'nin yatırım alanı doldu. 2. OSB'nin genişleme alanı için yer talep ettik." dedi.
Duyan, Mardin OSB'de düzenlenen basın toplantısında, gıda ağırlıklı bir OSB oldukları için diğer OSB'ler açısından daha iyi bir durumda olduklarını söyledi.
Artuklu Kızıltepe kara yolunda 3 bin 200 dönüm üzerinde kurulu, ağırlıklı ihracata dayalı OSB'de 214 fabrikanın bulunduğunu belirten Duyan, şunları kaydetti:
"Tarıma dayalı, en fazla gıda sonra tekstil, kozmetik ve farklı sektörler geliyor. Genişleme alanımız kalmadı. Yatırım için talepler var. Bu bölge insanı kendi bölgesine yatırım yapmaya devam ediyor ve devam edecektir. 1. OSB'nin yatırım alanı doldu. 2. OSB'nin genişleme alanı için yer talep ettik. Midyat ve Nusaybin ilçelerindeki OSB'ler için çalışmalar devam ediyor. Batıdan yatırım yapmak isteyenler için bölgemiz müsait. Orta Doğu'ya açılacaksa mutlaka Mardin'e yatırım yapması gerekiyor. Mardin, Orta Doğu'ya açılan kapı."
Duyan, Mardin'in Suriye ve Irak'a yakınlığının yanı sıra teşvik uygulamaları ve genç nüfus yoğunluğu dolayısıyla yatırımcılara çok büyük bir avantaj sağladığını vurguladı.
Suriye'de herkesin desteklediği gelişmelerin olumlu sonuçlanmasıyla ihracatın artacağını ifade eden Duyan, "Suriye'deki sıkıntılar biterse ve en önemlisi Nusaybin Sınır Kapısı da ticarete açılırsa Mardin ekonomisi daha hızlanacak, daha fazla artacak beklentisi içindeyiz. Bir önceki sene 1 milyar 50 milyon dolar ihracatımız oldu, geçen yıl da 1 milyar 20 milyon dolar ile kapattık. Yatırımlar devam ediyor. İşçi sayımız düşmedi. Dönemsel 7 bin 500 ile 8 bin 500 arasında." diye konuştu.
Duyan, yük taşımacılığında kullanılacak hızlı trenin gelmesinin Mardin'in avantajlarını artıracağını sözlerine ekledi.
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