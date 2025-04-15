Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Duyan, yatırım ve ihracat çalışmalarını değerlendirdi:

Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan, "Genişleme alanımız kalmadı. Yatırım için talepler var. Bu bölge insanı kendi bölgesine yatırım yapmaya devam ediyor ve devam edecektir. 1. OSB'nin yatırım alanı doldu. 2. OSB'nin genişleme alanı için yer talep ettik." dedi.

Duyan, Mardin OSB'de düzenlenen basın toplantısında, gıda ağırlıklı bir OSB oldukları için diğer OSB'ler açısından daha iyi bir durumda olduklarını söyledi.

Artuklu Kızıltepe kara yolunda 3 bin 200 dönüm üzerinde kurulu, ağırlıklı ihracata dayalı OSB'de 214 fabrikanın bulunduğunu belirten Duyan, şunları kaydetti:

"Tarıma dayalı, en fazla gıda sonra tekstil, kozmetik ve farklı sektörler geliyor. Genişleme alanımız kalmadı. Yatırım için talepler var. Bu bölge insanı kendi bölgesine yatırım yapmaya devam ediyor ve devam edecektir. 1. OSB'nin yatırım alanı doldu. 2. OSB'nin genişleme alanı için yer talep ettik. Midyat ve Nusaybin ilçelerindeki OSB'ler için çalışmalar devam ediyor. Batıdan yatırım yapmak isteyenler için bölgemiz müsait. Orta Doğu'ya açılacaksa mutlaka Mardin'e yatırım yapması gerekiyor. Mardin, Orta Doğu'ya açılan kapı."