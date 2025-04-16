Mardin'de tır ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Tepebaşı Mahallesi İpekyolu Caddesinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 47 KR 207 plakalı panelvan tipi araç, 33 ALT 332 plakalı tır ile çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, panelvan aracın sürücüsü yaralandı.
Yaralı, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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