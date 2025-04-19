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        Mardin'de caminin tuvaletinde bıçakla öldürülen kişinin cesedi bulundu

        Mardin'in Savur ilçesindeki caminin tuvaletinde bıçaklanarak öldürülen kişinin cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 15:31 Güncelleme: 19.04.2025 - 15:31
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        Mardin'de caminin tuvaletinde bıçakla öldürülen kişinin cesedi bulundu
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        Mardin'in Savur ilçesindeki caminin tuvaletinde bıçaklanarak öldürülen kişinin cansız bedeni bulundu.

        Kırsal İçören Mahallesi'ndeki caminin tuvaletinde yerde yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, İzzettin C. (38) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Nöbetçi savcının incelemesinin ardından İzzettin C'nin cesedi, Savur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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