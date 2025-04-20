Derik Kaymakamı Bayraklı, ikinci etap doğalgaz çalışmasını inceledi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Mahalle Muhtarı Engin Demir, Kaymakam Bayraklı'nın mahallelerindeki çalışmaları yerinde incelemesinden mutluluk duyduğunu belirterek, doğalgazın tüm ilçe merkezine verilmesi için gayret gösteren Kaymakam Bayraklı'ya teşekkür etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, Kale Mahallesi'nde yapımına başlanan ikinci etap doğalgaz çalışmalarını inceledi, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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