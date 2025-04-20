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        Derik Kaymakamı Bayraklı, ikinci etap doğalgaz çalışmasını inceledi

        Mardin'in Derik ilçesinde ikinci etap doğalgaz çalışması başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 15:12 Güncelleme: 20.04.2025 - 15:46
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        Derik Kaymakamı Bayraklı, ikinci etap doğalgaz çalışmasını inceledi
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        Mardin'in Derik ilçesinde ikinci etap doğalgaz çalışması başladı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, Kale Mahallesi'nde yapımına başlanan ikinci etap doğalgaz çalışmalarını inceledi, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Mahalle Muhtarı Engin Demir, Kaymakam Bayraklı'nın mahallelerindeki çalışmaları yerinde incelemesinden mutluluk duyduğunu belirterek, doğalgazın tüm ilçe merkezine verilmesi için gayret gösteren Kaymakam Bayraklı'ya teşekkür etti.

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