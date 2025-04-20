Mardin'de hafızlık eğitimini tamamlayan 128 öğrenci icazet aldı

Mardin'de hafızlık eğitimini tamamlayan 128 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 128 hafızı ve ailelerini tebrik etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının bu alandaki çalışmalarına destek sunduklarını anlatan Akkoyun, şunları söyledi:

"Hafızlık eğitimini tamamlayanlar, Kur'an eğitimine büyük destekler sağlayacak. İşte bizim geleceğimiz, ülkemizin ve şehrimizin geleceği bu kardeşlerimiz. İnşallah her zaman hakkı, hakikati haykıracak ve Allah kelamını öğretecekler. Gerçekten gurur verici bir sahnedeyiz şu anda. Her zaman kardeşlerimizin, hafızlarımızın yanındayız. Kur'an kurslarımıza desteğe devam edeceğiz. Bu salonun gördüğü en büyük katılım bu olsa gerek, şu anda 1500'e yakın misafir var salonda. Hepinize teşekkür ediyorum."

"Hafızlık çok şerefli bir meslek, şerefli bir mazhariyettir. Allah'ın kelamının hafızı olmak, onun muhafızı olmaktır. Allah'ın kelamını ezberlemek herkese nasip olmaz. Bugünkü tablo, Mardin'imizin de aynı zamanda büyük bir şeref tablosudur. Bu kadar imkan varken bir mümin, bir Müslüman Kur'an'ı öğrenmekten kendisini mahrum etmemeli. Allah'ın kelamıyla tanışmadan, onu okumasını öğrenmeden bu dünyadan göçmeyelim inşallah. Kur'an bizim hayat rehberimiz, bizim şifa kaynağımız. Rahmet vesilemiz, şeref kaynağımız, ondan kendimizi uzak tutmayalım."

Türkmen, "Biraz önce onların bayramını kutladım. Dün kuyumcuları dolaşırken bir Süryani kuyumcu, 'Mademki hafızlık icazet merasiminiz var, bir altın da benden hocam.' dedi. İşte Mardin böyle güzel bir şehir. Gerçekten farklı dinlere, farklı dillere, farklı ırklara sahip insanların nasıl birlikte yaşadıklarını en güzel şekilde pratik olarak gösteren bir şehir." diye konuştu.

Türkmen, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili de "Gazze'deki kardeşlerimiz de bizim buradaki kardeşlerimiz nasıl ki huzur içinde hafızlık yapabiliyorlarsa onlar da inşallah bir gün emniyet, huzur içinde hafızlıklarını yapacaklardır. Buna gönülden inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkmen ayrıca metruk halde bulunan 3 hafızlık Kur'an kursunun açılmasına verdiği destekler için Vali Akkoyun'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sahneye gelen 128 öğrenciye, protokol üyeleri tarafından hediye verildi.

Bazı hafız öğrenciler Filistin bayraklı kefiye taktı.