Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de hafızlık eğitimini tamamlayan 128 öğrenci icazet aldı

        Mardin'de hafızlık eğitimini tamamlayan 128 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 19:07 Güncelleme: 20.04.2025 - 19:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de hafızlık eğitimini tamamlayan 128 öğrenci icazet aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'de hafızlık eğitimini tamamlayan 128 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 128 hafızı ve ailelerini tebrik etti.

        Diyanet İşleri Başkanlığının bu alandaki çalışmalarına destek sunduklarını anlatan Akkoyun, şunları söyledi:

        "Hafızlık eğitimini tamamlayanlar, Kur'an eğitimine büyük destekler sağlayacak. İşte bizim geleceğimiz, ülkemizin ve şehrimizin geleceği bu kardeşlerimiz. İnşallah her zaman hakkı, hakikati haykıracak ve Allah kelamını öğretecekler. Gerçekten gurur verici bir sahnedeyiz şu anda. Her zaman kardeşlerimizin, hafızlarımızın yanındayız. Kur'an kurslarımıza desteğe devam edeceğiz. Bu salonun gördüğü en büyük katılım bu olsa gerek, şu anda 1500'e yakın misafir var salonda. Hepinize teşekkür ediyorum."

        Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, hafızlığın önemine işaret etti.

        Herkesin Kur'an-ı Kerim öğrenmesi gerektiğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

        "Hafızlık çok şerefli bir meslek, şerefli bir mazhariyettir. Allah'ın kelamının hafızı olmak, onun muhafızı olmaktır. Allah'ın kelamını ezberlemek herkese nasip olmaz. Bugünkü tablo, Mardin'imizin de aynı zamanda büyük bir şeref tablosudur. Bu kadar imkan varken bir mümin, bir Müslüman Kur'an'ı öğrenmekten kendisini mahrum etmemeli. Allah'ın kelamıyla tanışmadan, onu okumasını öğrenmeden bu dünyadan göçmeyelim inşallah. Kur'an bizim hayat rehberimiz, bizim şifa kaynağımız. Rahmet vesilemiz, şeref kaynağımız, ondan kendimizi uzak tutmayalım."

        İl Müftüsü Enver Türkmen de Mardin'in 10 ilçesinde yetişen 128 hafızın icazet merasimini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Hafız olanlara çeyrek altın ve çeşitli hediyeler verdiklerini belirten Türkmen, bugünün aynı zamanda Paskalya Bayramı olduğunu anımsattı.

        Türkmen, "Biraz önce onların bayramını kutladım. Dün kuyumcuları dolaşırken bir Süryani kuyumcu, 'Mademki hafızlık icazet merasiminiz var, bir altın da benden hocam.' dedi. İşte Mardin böyle güzel bir şehir. Gerçekten farklı dinlere, farklı dillere, farklı ırklara sahip insanların nasıl birlikte yaşadıklarını en güzel şekilde pratik olarak gösteren bir şehir." diye konuştu.

        Türkmen, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili de "Gazze'deki kardeşlerimiz de bizim buradaki kardeşlerimiz nasıl ki huzur içinde hafızlık yapabiliyorlarsa onlar da inşallah bir gün emniyet, huzur içinde hafızlıklarını yapacaklardır. Buna gönülden inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Türkmen ayrıca metruk halde bulunan 3 hafızlık Kur'an kursunun açılmasına verdiği destekler için Vali Akkoyun'a teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından sahneye gelen 128 öğrenciye, protokol üyeleri tarafından hediye verildi.

        Bazı hafız öğrenciler Filistin bayraklı kefiye taktı.

        Törene, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri, davetliler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Şampiyon Bursaspor, kupasına kavuştu!
        Şampiyon Bursaspor, kupasına kavuştu!
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Katil zanlısı böyle yakalandı
        Katil zanlısı böyle yakalandı
        Boğasının boynuz darbeleri hayattan kopardı!
        Boğasının boynuz darbeleri hayattan kopardı!
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        İstanbul'da kaydedildi! Uzun namlulu silahla para çekti!
        İstanbul'da kaydedildi! Uzun namlulu silahla para çekti!
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?

        Benzer Haberler

        Mardin ve Midyat'ta Paskalya Bayramı kutlandı
        Mardin ve Midyat'ta Paskalya Bayramı kutlandı
        Derik Kaymakamı Bayraklı, ikinci etap doğalgaz çalışmasını inceledi
        Derik Kaymakamı Bayraklı, ikinci etap doğalgaz çalışmasını inceledi
        Almanya'dan gelen çoğu gurbetçi 105 kadın, Diyarbakır ve Mardin'e hayran ka...
        Almanya'dan gelen çoğu gurbetçi 105 kadın, Diyarbakır ve Mardin'e hayran ka...
        Mardin'de bir kişinin caminin tuvaletinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişki...
        Mardin'de bir kişinin caminin tuvaletinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişki...
        Mardin'de Paskalya Bayramı tarihi kilisede düzenlenen ayinle kutlandı
        Mardin'de Paskalya Bayramı tarihi kilisede düzenlenen ayinle kutlandı
        Pazarcıyı boğazını keserek öldüren şüpheli, sınır kapısında yakalandı
        Pazarcıyı boğazını keserek öldüren şüpheli, sınır kapısında yakalandı