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        Mardin'de Tespih Fuarı düzenlenecek

        Mardin'de 25- 27 Nisan'da Tespih Fuarı düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 10:50 Güncelleme: 22.04.2025 - 10:50
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        Mardin'de Tespih Fuarı düzenlenecek
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        Mardin'de 25- 27 Nisan'da Tespih Fuarı düzenlenecek.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Artuklu Fuar alanında düzenlenecek olan Tespih Fuarı meraklılarıyla buluşturulacak.

        25-27 Nisan'da düzenlenecek olan fuarda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen usta teşpihçilerin el emeği göz nuru eserleri sergilenecek.

        Fuar kapsamında ziyaretçiler, tespih ustalarıyla sohbet ederek bu kadim sanatın inceliklerini öğrenme fırsatı da bulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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