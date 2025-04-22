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        Mardin'de evinde silah ve mühimmat bulunan şüpheli tutuklandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evinde silah ve mühimmat bulunan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:39 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:55
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        Mardin'de evinde silah ve mühimmat bulunan şüpheli tutuklandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evinde silah ve mühimmat bulunan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli bir kişinin evinde arama yapıldı.

        Aramada, 3 el bombası, kalaşnikof piyade tüfeği, 2 tabanca ve 1000 mermi ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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