Mardin'de evinde silah ve mühimmat bulunan şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli bir kişinin evinde arama yapıldı.

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