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        Mardin Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere burs

        Mardin Büyükşehir Belediyesi 10 bin 520 öğrenciye aylık 4'er bin lira burs verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:51 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:00
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        Mardin Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere burs
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi 10 bin 520 öğrenciye aylık 4'er bin lira burs verecek.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Eğitime Destek Projesi kapsamında 10 bin 520 öğrencinin burs başvurusunun olumlu sonuçlandığı, mayıs ve haziran aylarında yapılacak ödemelerle her bir öğrenciye 4 bin lira burs desteği sağlanacağı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, öğrencilere yemek desteğinden giysi yıkamaya, kaynak kitap temininden sportif desteklere kadar her konuda destek olduklarını ve destek olmaya devam edeceklerini bildirdi.

        Proje kapsamında, 2024-2025 eğitim öğretim yılında Mardinli 12 bin 996 üniversite öğrencisinin başvurusunu aldıklarını ve dar gelirli ve ihtiyaç sahibi 10 bin 520 öğrencinin başvurusunun olumlu sonuçlandığını belirten Eroğlu, "Mayıs ve haziran aylarında yapılacak ödemelerle birlikte, öğrencilerimizin ailelerinin her birine 4 bin lira destek sağlanacaktır. Böylece toplam 42 milyon 80 bin lira eğitim yardımı verilecektir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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