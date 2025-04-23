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        Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 10:10 Güncelleme: 23.04.2025 - 10:10
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        Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
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        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaymakam Şahin, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü kutlamanın ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla karşılamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

        Şahin, şunları kaydetti:

        "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü vesilesiyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milletimizin bağımsızlık mücadelesinde hayatını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, bu mücadele uğrunda kahramanlık destanları yazan gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Geleceğimizi emanet ettiğimiz sevgili çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."

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