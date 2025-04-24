Mardin'de nitelikli zimmet iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı

Zanlıların 700 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mallarına yönelik tedbir kararı alındı.

Operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı, 3 bin 700 ton mısır, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 milyon lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, LİDAŞ'ın Mardin'de anlaştığı lisanslı bir depoda 40 bin tona yakın hububatın olmadığının Ticaret Bakanlığı yetkililerince tespit edilmesi üzerine Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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