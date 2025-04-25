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        Mardin'de "Tespih Fuarı" açıldı

        Mardin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Tespih Fuarı" kapılarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 20:12 Güncelleme: 25.04.2025 - 20:21
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        Mardin'de "Tespih Fuarı" açıldı
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        Mardin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Tespih Fuarı" kapılarını açtı.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, fuar Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Artuklu Fuar alanında düzenlendi.

        Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, stantları gezerek tespihleri inceledi.

        Vatandaşlar fuara yoğun ilgi gösterdi.

        Fuar kapsamında ziyaretçiler, tespih ustalarıyla sohbet ederek bu kadim sanatın inceliklerini öğrenme fırsatı da bulacak.

        Türkiye'nin dört bir yanından gelen ustaların el emeği göz nuru tespihleri, 27 Nisan'a kadar sergilenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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