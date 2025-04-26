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        Mardin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 12:18 Güncelleme: 26.04.2025 - 12:41
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        Mardin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Çatalözü Mahallesi'nde kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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