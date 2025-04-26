Mardin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Çatalözü Mahallesi'nde kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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