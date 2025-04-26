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        Mardin'de otobüsün çarptığı yaya yaşamını yitirdi

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 12:46 Güncelleme: 26.04.2025 - 12:46
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        Mardin'de otobüsün çarptığı yaya yaşamını yitirdi
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Turgut Özal Mahallesi Erdemler Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Arap Ökmen'e yolcu otobüsü çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Ökmen, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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