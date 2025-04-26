Mardin'de 2. Lig'e yükselme coşkusu

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta şampiyon olan Mardin 1969 Spor'un taraftarları, takımlarının başarısını coşkuyla kutladı.

Sezonun son maçında bugün sahasında Orduspor 1967'yi konuk eden Mardin 1969 Spor'un 4-2 galip ayrıldığı karşılaşmanın ardından saha içinde büyük coşku yaşandı.

Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda seyircisiz oynanan maçı Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, 70’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ile takımın yöneticileri izledi.

Taraftarlar ise maçı Yenişehir Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında kurulan dev ekranda takip etti.

Maçın bitiminin ardından taraftarlar, 21 Kasım Şehir Stadyumunda kutlamalara devam etti.

Vali Akkoyun, milletvekilleri Kılıç ve Adak ile takım oyuncularını tebrik etti.