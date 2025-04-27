Mardin'de, Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

Daha sonra Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen grup, Filistin bayraklarıyla ilçe otogarındaki Kenan Kösen Camisi'ne kadar yürüdü.

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