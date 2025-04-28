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        Mardin'de tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen tankerdeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 19:01 Güncelleme: 28.04.2025 - 19:01
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        Mardin'de tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen tankerdeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Muhammed Miraç Sidar (52) idaresindeki 47 ADG 259 plakalı tanker, Duruca Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü Sidar hayatını kaybetti, araçta bulunan Muhammed Yusuf İmrak (19) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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