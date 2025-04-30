Mardin'de otomobilin traktöre bağlı su tankerine çarpması kamerada

Yaralanmanın olmadığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Nur Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, aynı yönde seyreden traktöre bağlı su tankerine çarptı.

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