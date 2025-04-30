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        Türk Kızılay Mardin Şube Başkanı Mehmet Derviş'ten kurban kesimine ilişkin açıklama

        Türk Kızılay Mardin Şube Başkanı Mehmet Derviş, Kurban Bayramı için vekaletle kurban kesime ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 22:34 Güncelleme: 30.04.2025 - 22:34
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        Türk Kızılay Mardin Şube Başkanı Mehmet Derviş'ten kurban kesimine ilişkin açıklama
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        Türk Kızılay Mardin Şube Başkanı Mehmet Derviş, Kurban Bayramı için vekaletle kurban kesime ilişkin açıklama yaptı.

        Derviş, yaptığı açıklamada, yurt içi ve Gazze için kurban vekalet ücretinin 13 bin 250, yurt dışı için ise 5 bin 250 lira olarak belirlendiğini belirterek, "Kalbimiz bir, soframız bir" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Türk Kızılay'ın bu yıl da milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

        Türk Kızılay'ın bu yıl Mardin genelinde 500 kurban toplamayı, dünya genelinde ise 150 bin hisse kurban kesmeyi hedeflediğini bildiren Derviş, şunları kaydetti:

        "Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi hayırseverlerden gelen kurban vekaletlerinden elde edilen etler, ülkemizin tamamında ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Kurban bereketini yıl boyu yaşatmayı amaçlayan Hilal Olsun Türkiye konseptiyle hazırlanan kampanyamız, Kurban Bayramı'na kadar devam edecek."

        Derviş, vekaletle kesilen kurbanların İslami kurallara uygun, veteriner kontrolünde ve şahitler huzurunda kesileceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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