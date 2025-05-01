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        Mardin'de silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 18:34 Güncelleme: 01.05.2025 - 18:34
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        Mardin'de silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Tepebaşı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, silahla açılan ateş sonucu D.B. (20) ve N.B (56) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        D.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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