Mardin'de sağanak, fırtına ve toz taşınımı etkili oldu

Nusaybin ilçesinin 8 Mart Mahallesi'nde ise bir ağaç devrildi.

İlçenin Tepebaşı Mahallesi'nde ise bir çatıdan uçan saç parçası ağaçların üzerine düştü.

Kızıltepe ilçesinde fırtına nedeniyle bir binanın çatısında bulunan metal gölgeliğin bir bölümü yerinden çıkarak aşağı doğru sarktı.

Toz taşınımı, il merkezinin yanı sıra sınıra yakın yerleşim yerlerinde de etkili oldu.

Kentte öğleden sonra başlayan fırtına ve toz taşınımı, görüş mesafesinin azalmasına ve hava kalitesinin düşmesine yol açtı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.