Mardin'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

Mardin'in Derik ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırsal Atlı Mahallesi'nde iki aile arasında 16 Ocak'ta çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgaya karışan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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