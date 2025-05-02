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        Mardin'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

        Mardin'in Derik ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 10:25 Güncelleme: 02.05.2025 - 10:34
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        Mardin'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Mardin'in Derik ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kırsal Atlı Mahallesi'nde iki aile arasında 16 Ocak'ta çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgaya karışan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 3 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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