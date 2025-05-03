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        Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Mardin'de 2025 yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 10:38 Güncelleme: 03.05.2025 - 10:38
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        Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Mardin'de 2025 yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, koordinasyon kurulunda bulunan kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

        Toplantının açılışında konuşan Akkoyun, kentte 2025 yılı 1. dönem itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 192 projenin uygulandığını kaydetti.

        Bunlardan 23 projenin tamamlandığını, 102 projenin devam ettiğini, 67'sinin ise etüt proje aşamasında olduğunu aktaran Akkoyun, projelerin toplam tutarının 61 milyar 869 milyon 22 bin lira olduğunu, 2025 yılı 1. dönem sonu itibarıyla 1 milyar 293 milyon 11 bin lira harcama yapıldığını belirtti.

        Kamu yatırımlarının koordineli bir şekilde hızlı ama kaliteli yapılması için talimat veren Akkoyun, kurumlardan bu noktada koordinasyona önem vermelerini istedi.

        Toplantı, yatırımcı kuruluşların yöneticilerinin faaliyetleri hakkında bilgi vermesi ve koordinasyon gerektiren konuların görüşülmesi ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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