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        Mardin'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 11:12 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:12
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        Mardin'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kırsal Ayaz Mahallesi'nde iki aile arasında 25 Temmuz 2024'te çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgaya karışan A.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından zanlı 29 Nisan'da yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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